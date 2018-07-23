У гаражному кооперативі в Маріуполі вилучено вибухівку бойовиків

За інформацією Служби безпеки України, що задіяна в ООС, слідчо-оперативною групою Приморського відділення поліції за участі вибухотехнічної служби виявлено 1 кілограм тротилових шашок. Особу власника встановлено.

До територіального підрозділу поліції надійшла інформація від СБУ, яка задіяна в ООС, про те, що у гаражному кооперативі зберігається вибухівка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Було встановлено, що в одному з гаражів був припаркований автомобіль «Шкода», номерні знаки якого не відповідали реєстрації. Більш того, з його багажного відділення поліцейські дістали 5 тротилових шашок загальною вагою 1 кілограм.

Що ж стосується гаражного приміщення, його власником є місцева мешканка, яка пояснила, що у 2014 році здала його знайомому. Автомобіль не відчиняла, а тому про заборонений вміст автівки навіть не здогадувалася.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням місцезнаходження орендатора гаража, особа якого вже встановлена.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції

Донецької області