Столичное «Динамо» в Лиге чемпионов сыграет против «Славии»

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Киевский клуб узнал соперника по квалификации турнира
Сегодня состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. С этой стадии стартует вице-чемпион Украины киевское "Динамо".
Подопечные Александра Хацкевича в групповой турнир Лиги чемпионов идут по Пути представителей лиг. Первым соперником "Динамо" будет пражская "Славия".
Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14 августа. // Сегодня
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...