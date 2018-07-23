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Столичное «Динамо» в Лиге чемпионов сыграет против «Славии»

23.07.2018 13:19

Киевский клуб узнал соперника по квалификации турнира

 

Сегодня состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. С этой стадии стартует вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

Фото AFP

Подопечные Александра Хацкевича в групповой турнир Лиги чемпионов идут по Пути представителей лиг. Первым соперником "Динамо" будет пражская "Славия".

Матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14 августа. // Сегодня

 

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