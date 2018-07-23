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На Житомирщині конфлікт між чоловіками закінчився підривом гранати

23.07.2018 13:30

Подія сталась увечері 21 липня у Бердичівському районі на автодорозі між с. Скраглівкою та райцентром. Унаслідок раптової суперечки між трьома місцевими жителями один з них застосував до інших гранату. У результаті травми отримав сам порушник та один з опонентів. Винуватця затримано. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 19 години до поліції надійшло кілька повідомлень стосовно однієї події: спочатку про вибух біля автомобіля ВАЗ 2101 на узбіччі автодороги між населеними пунктами, а згодом – з медичного закладу про госпіталізацію з пораненнями 51-річного чоловіка.

В Житомирской области мужчины выясняли отношения с помощью гранаты

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи ГУНП та Бердичівського відділу поліції, а також поліцейські фахівці-вибухотехніки. У результаті першочергових заходів було з’ясовано, що на автодорозі між райцентром та с. Скраглівкою у водія ВАЗівки та його товариша виник конфлікт з попутником, якого вони взялися підвезти до м. Бердичева. Останній під час з’ясування стосунків кинув убік опонентів гранату, попередньо РГД-5.

На даний час усі учасники конфлікту встановлені. Двоє з них – 51-річний бердичівлянин, пасажир ВАЗівки, та 31-річний порушник, житель с. Скраглівки, нині перебувають у лікарні. Загрози їх життю немає.

Досудове розслідування проводиться за ст.ст. 15 (Замах на злочин), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Підозрюваний у застосуванні бойової гранати затриманий відповідно до ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

 

 

Водій та пасажир автівки раніше судимі за умисне спричинення тілесних ушкоджень. Підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Однак нині за вказані протиправні дії чоловікові може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

 

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