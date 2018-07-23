Задержаны два украинца, ограбившие в Польше пункт обмена валюты

Работники Надбужанского отдела пограничной службы задержали двух граждан Украины, которые, используя тяжелые молоты, совершили нападение на один из пунктов обмена иностранной валюты в городе Жары Любуского воеводства Польши. Ближайшие три месяца арестованы украинцы проведут под стражей. Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Дерзкое нападение произошло в ночь с 16 на 17 июля. Двое нападавших в масках атаковали круглосуточный пункт обмена иностранной валюты в Жарах. Внутри помещения они сразу бросились с тяжелыми молотами разбивать окошко, что отгораживает кассира от клиентов. В течение нескольких десятков секунд им удалось пробить отверстие, через которое нападающие украли часть денег. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В полицию об атаке сообщил работник охраны, который отреагировал на активированную работницей пункта обмена тревогу.

Правоохранители установили, шо нападение могли осуществить два украинца в возрасте 41 и 43 лет. Информацию передали правоохранительным органам по всей стране.

Уже в ночь на 17 июля сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Дорогуске задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно перейти границу из Польши в Украину железнодорожным мостом. После проверки задержанных польские пограничники выяснили, что задержанных разыскивает Любуская полиция за нападение в Жарах.

Правоохранители выясняют, задержанные могут быть причастны к подобным нападениям на территории всей страны.