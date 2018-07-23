На Богородчанщині 35-річна жінка зарізала свого залицяльника (фото)

Трагедія сталася в одному із сіл Богородчанського району. Під час застілля 35-річна господиня будинку, уродженка Миколаївщини, на нетверезі залицяння чоловіка нанесла йому ножове поранення зі смертельним наслідком.

21 липня близько 06:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків Солотвинської районної лікарні про те, що до них доставили 29-річного жителя Богородчанського району без свідомості із ножовим пораненням грудної клітки. Згодом він помер.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили, що потерпілий прийшов на гостину. Після тривалого застілля захмелілий чоловік почав залицятися до господарки будинку, і обурена жінка нанесла йому удар ножем у груди.

Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України та оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 15-ти років. Проводиться досудове розслідування. // gk-press.if.ua