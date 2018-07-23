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Подозреваемому в убийстве Ноздровской изменено подозрение: теперь ему грозит пожизненный срок

23.07.2018 14:03

По делу об убийстве адвоката Ирины Ноздровской изменено подозрение Юрию Россошанскому на ч. 2 п. 4 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью").

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области. "Во время досудебного расследования получены заключения судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее объявленного подозрения", - говорится в сообщении.

Подозреваемому в убийстве Ноздровской грозит 15 лет тюрьмы, или пожизненное \ УНИАН

Сейчас сторонам открытые материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, Юрию Россошанскому после задержания объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Родители Ноздровской требовали переквалифицировать уголовное производство на ч. 2 ст. 115 УК, а именно, на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункт 12). Родные погибшей уверены, что подозреваемый не мог сам совершить это преступление, и подозревают в причастности к убийству жену Россошанского.

Справка. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

По факту убийства адвоката было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой были обнаружены ДНК Юрия Россошанского.

26 июня суд еще на два месяца - до 24 августа - продлил срок содержания Юрия Россошанского под стражей. // УНИАН

 

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