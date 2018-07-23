В Одесском морском порту ошвартовались уже 6 кораблей постоянной военно-морской группы НАТО

В Одессу прибыли еще 4 корабля постоянной военно-морской группы НАТО.

Как сообщили УНИАН в командовании Военно-морских сил ВС Украины, в понедельник с визитом в Украину заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2).

В настоящее время в Одесском морском порту ошвартовались уже шесть кораблей Североатлантического Альянса.

Вторая морская постоянная группа (SNMG 2) состоит из фрегатов: флагмана F804 De Ruyter (Королевского военно-морского флота Нидерландов), F221 Regele Ferdinand (Румыния) и F242 Fatih (Турция). Вторая минно-тральная группа (SNMCMG 2) — флагмана немецкого корабля обеспечения А513 Rhein, охотника за минами M269 Anamur (Турция) и M25 Lt. Lupu Dinescu (Румыния).

Как сообщалось, сегодня утром в Одессу прибыли 2 корабля НАТО – фрегат противовоздушной обороны HNLMS De Ruyter (F804) Королевского военно-морского флота Нидерландов, а также фрегат TCG Fatih (F-242) ВМС Турции.