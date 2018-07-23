Затримано прихильника «ДНР», який за нерозголошення цього факту намагався дати хабара

Затримано прихильника «ДНР», який за нерозголошення цього факту намагався дати хабар

22 липня 2018 року, під час несення служби на КПВВ «Мар’їнка» співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил, під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили схованку, де знаходилися документи із символікою «ДНР», оформлені на мешканця Донецька громадянина К., а саме: службове посвідчення «Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР «Казачество ДНР», знак якості «Народный контролёр общественного движения «Донецкая республика» та членський білет громадського руху «Донецкая республика».

Окрім цього, громадянин К. запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби у розмірі 1000 грн. за нерозголошення факту виявлення документів з символікою ДНР, коли посадові особи здійснювали контрольно-дозвільні процедури. Даний факт пропозиції надання громадянином К. неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. задокументовано.

Оскільки у діях громадянина К. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України, матеріали за вказаним фактом передані працівникам Національної поліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

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