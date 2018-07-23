Суд обязал мужчину вернуть женщине долг 15-летней давности с процентами

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

"Апелляционный суд Хмельницкой области постановил взыскать 82433,74 грн компенсации с человека, который более 15 лет не возвращает присужденный долг. Сумма включает инфляционные начисления, три процента годовых за последние три года (с учетом исковой давности) и судебный сбор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще в 2000 году истица получила судебное решение, согласно которому ответчик должен был вернуть ей одолженные более 76 тыс. грн. Однако вердикт суда человек не выполнил. Следовательно, женщина снова обратилась к вершителям правосудия с требованием возместить ей инфляционные потери и проценты на просроченную сумму за все эти годы. Хмельницкий горрайонный суд в иске отказал.