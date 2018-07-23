На КПВВ Мар’їнка затримано інструкторку мотострілецького батальйону бойовиків

34-річна мешканка Горлівки їхала до Києва та була зупинена поліцейськими на пункті пропуску. Встановлено, що у 2014 році вона спочатку здійснювала пропускний режим біля адміністрації окупованої Горлівки, а потім рятувала поранених терористів.

Учасниця бандфорування пояснює, що має вищу освіту з менеджменту, але мешкаючи в окупованій Горлівці, не змогла знайти роботу. За її словами, саме через брак коштів жінка вирішила піти добровольцем до лав терористів. У березні 2014 року вона отримала зброю і почала охороняти периметр блокпосту, який знаходився біля Горлівської адміністрації. Після закінчення курсів невідкладної медичної допомоги, пішла санітарним інструктором мінометної батареї першого мотострілкового батальйону. Вона допомагала пораненим та навіть встигла побувати у деяких "гарячих точках", зокрема, у Дебальцевому.

У жовтні 2016 року санітарка залишила ряди бойовиків, адже знайшла роботу у місцевій лікарні, де і досі працює оператором комп’ютерного набору.

Вчора на КПВВ Мар’їнка під час стандартної процедури перевірки у рамках проведення операції Об'єднаних сил поліцейські спільно з прикордонниками зупинили учасницю НЗФ, яка виїхала з тимчасово окупованої території на зустріч із коханим.

На момент зупинки поліцейські вже володіли достатньою інформацією щодо її причетності до терористичного угрупування.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. Санкція статті – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Волноваський відділ поліції

Донецької області