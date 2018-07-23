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В России судят попа РПЦ, подозреваемого в изнасилованиях мальчиков

23.07.2018 15:10

В Хангаласском районном суде 23 июля начались слушания по уголовному делу в отношении Андрея Ткаченко, известного как отец Мелетий из Якутской епархии Русской православной церкви, которого подозревают в сексуальном насилии над мальчиками, сообщает SakhaDay.

Бывшему директору Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаху Мелетию вменяют п. "б" ч. 4 ст. 132 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ.

В Якутии начали судить священника РПЦ, подозреваемого в изнасилованиях мальчиковПоскольку в деле фигурируют дети, заседания по этому делу будут закрытыми и в списке дел в суде не значатся. По сведениям издания, один из воспитанников упомянутой гимназии, входящих в число предполагаемых жертв, в настоящее время живет в Санкт-Петербурге.

В начале марта прошлого года Ткаченко был освобожден от должности директора этой православной гимназии, которой руководил в течение семи лет. По данным "НВК Саха", тогда архиепископ Якутский и Ленский Роман провел совещание по вопросам руководства Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске и "поблагодарил за понесенные труды бывшего директора гимназии иеромонаха Мелетия, который должен был направиться на новое послушание для окормления паствы Русской Православной Церкви за границей".

Спустя три недели после увольнения в отношении Мелетия возбудили уголовное дело о сексуальных преступлениях. В то время он был определен исполняющим обязанности настоятеля Покровского храма в городе Паттайя в Таиланде. Узнав о возбуждении дела, священник вернулся из Таиланда в Якутск, отмечает SakhaDay.

9 июня 2017 года церковнослужителю предъявили обвинение по двум эпизодам, грозящее наказанием до 20 лет лишения свободы, 11 июля по решению суда он был взят под стражу.

Пресс-служба Якутского епархиального управления года тогда объявила, что на время следствия иеромонах Мелетий отстранен от служения.

За время следствия отцу Мелетию пришлось съездить в Москву и провести некоторое время в "Бутырке". В столице его обследовали в отделе психиатрических экспертиз института им. Сербского.

В конце июня этого года прокуратура Якутии передала дело в Хангаласский районный суд. Вместе с тем прихожане, родители учеников и друзья священника уверены, что его оболгали по "заказу". // NEWSru.com

 

 

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