Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Патрульні затримали чоловіків, які ймовірно пограбували дітей

23.07.2018 15:22

21 липня близько 14 години патрульні отримали виклик «Грабіж», що на вулиці Крилова невідомий чоловік відібрав у 7-річного хлопчика мобільний телефон. 

Отримавши опис правопорушника, поліцейські почали відпрацьовувати прилеглу територію. Десь за півгодини на вулиці Озерна інспектори помітили чоловіка, якій підпадав під орієнтування. При спілкуванні з охоронцями порядку невідомий помітно нервував, а при поверхневій перевірці в наплічнику був виявлений розшукуваний мобільний телефон, а згодом і дитина впізнала свого кривдника.

Фото Патрульна поліція Миколаївської області.

Того ж дня, близько о пів на 19 годину на вулиці Озерна невідомий пограбував 10-річного хлопця, відібравши із застосуванням фізичної сили його мобільний телефон. Після нетривалих пошуків, біля одного із магазинів патрульні помітили чоловіка, схожого за прикметами, які надав заявник. Як і в попередньому випадку під час поверхневої перевірки інспектори виявили у 36-річного громадянина мобільний телефон, в якому потерпілий впізнав свою власність.

В обох випадках патрульні затримали громадян, які імовірно здійснили злочин, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Миколаївської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...