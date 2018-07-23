Патрульні затримали чоловіків, які ймовірно пограбували дітей

21 липня близько 14 години патрульні отримали виклик «Грабіж», що на вулиці Крилова невідомий чоловік відібрав у 7-річного хлопчика мобільний телефон.

Отримавши опис правопорушника, поліцейські почали відпрацьовувати прилеглу територію. Десь за півгодини на вулиці Озерна інспектори помітили чоловіка, якій підпадав під орієнтування. При спілкуванні з охоронцями порядку невідомий помітно нервував, а при поверхневій перевірці в наплічнику був виявлений розшукуваний мобільний телефон, а згодом і дитина впізнала свого кривдника.

Того ж дня, близько о пів на 19 годину на вулиці Озерна невідомий пограбував 10-річного хлопця, відібравши із застосуванням фізичної сили його мобільний телефон. Після нетривалих пошуків, біля одного із магазинів патрульні помітили чоловіка, схожого за прикметами, які надав заявник. Як і в попередньому випадку під час поверхневої перевірки інспектори виявили у 36-річного громадянина мобільний телефон, в якому потерпілий впізнав свою власність.

В обох випадках патрульні затримали громадян, які імовірно здійснили злочин, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Миколаївської області