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Луганская «Заря» сыграет с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы

23.07.2018 15:35

 В Швейцарии в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Луганская "Заря", занявшая четвертое место в прошлом сезоне Премьер-лиги, будет пробиваться в групповой этап турнира через матчи с "Брагой" из Португалии. Первый поединок "Заря" проведет дома 9 августа, ответный – 16 августа в гостях.

ФК "Заря"

"Брага" - команда из одноименного города в Португалии. В прошлом сезоне "Брага" уступила в борьбе за бронзу чемпионата "Спортингу" всего 3 очка. "Заря" станет третьей украинской командой, с которой "Брага" встретится в еврокубках. Ранее португальцы без особых успехов играли с "Шахтером" и киевским "Динамо".

Еще один украинский клуб, который начнет свою еврокампанию уже на этой неделе, "Мариуполь" сыграет с победителем пары "Венстпилс" - "Бордо", если пройдет шведский "Юргорден".

Напомним, ранее своего первого соперника в еврокубках узнало киевское "Динамо". Киевлянам предстоит сыграть в квалификации ЛЧ с чешской "Славией. // 112.ua

 

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