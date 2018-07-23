Позафракційного депутата Наталію Веселову обікрали вночі на дорозі в Полтавській області

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Інцидент стався проти ночі 22 липня, коли машина з депутатом, що їхала повз село на Полтавщині, зупинилася для заміни колеса.
Про це повідомляє INSIDER з посиланням на поінформоване джерело в поліції області.
"Депутат їхала в машині з водієм, пробилося колесо, зупинилися для заміни. Поки міняли колесо на запаску, хтось проліз у машину і вкрав її рюкзак", - повідомили в поліції.
Там не виключають, що зловмисники спеціально поклали на дорогу предмет, від наїзду на який колесо пробилося.
У рюкзаку, викраденому у Веселової, були гроші, банківські картки та особисті документи, включно з дипломатичним паспортом і посвідченням нардепа.
Суму викрадених коштів у поліції не назвали.
Порушено кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) ККУ.
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...