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Позафракційного депутата Наталію Веселову обікрали вночі на дорозі в Полтавській області

23.07.2018 15:47

Інцидент стався проти ночі 22 липня, коли машина з депутатом, що їхала повз село на Полтавщині, зупинилася для заміни колеса.

Про це повідомляє INSIDER  з посиланням на поінформоване джерело в поліції області.

"Депутат їхала в машині з водієм, пробилося колесо, зупинилися для заміни. Поки міняли колесо на запаску, хтось проліз у машину і вкрав її рюкзак", - повідомили в поліції.

Там не виключають, що зловмисники спеціально поклали на дорогу предмет, від наїзду на який колесо пробилося.

У рюкзаку, викраденому у Веселової, були гроші, банківські картки та особисті документи, включно з дипломатичним паспортом і посвідченням нардепа.

Суму викрадених коштів у поліції не назвали.

Порушено кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) ККУ.

 

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