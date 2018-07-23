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Прокуратура Закарпатья начала расследование по факту избиения полицейскими двух местных жителей

23.07.2018 15:59

Полицейских подозревают в превышении служебных полномочий

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников патрульной полиции, которые избили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Жители перекрыли трассу Киев-Чоп из-за инцидента с полицейскими / соцсети

Установлено, что 20 июля около 4:00 утра возле стационарного поста "Нижние ворота" к двум местным жителям подъехал автомобиль патрульных, после полицейские нанесли им телесные повреждения.

"Первичная квалификация в данном уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять следственный отдел Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Санкция инкриминируемой статьи (ч. 2 ст. 365 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 3 лет.

Вместе с этим в сети появились две видеозаписи, в которых потерпевшие рассказывают о произошедшем.

По словам одного из них, жителя села Нижние Ворота, около 4:00 утра он возвращался домой вместе со своим товарищем. Недалеко от поста к ним подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди в полицейской форме и, как утверждает мужчина, беспричинно нанесли им телесные повреждения.

Один потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал карету скорой помощи. 

Как рассказал второй потерпевший, его посадили в автомобиль и увезли в Сваляву. И уже в лесу нанесли ему телесные повреждения. 

После инцидента местный депутат Виктор Повидайчик написал на своей странице в Facebook, что местные жители были возмущены инцидентом и в знак протеста перекрывали трассу Киев - Чоп.

Отметим, что пресс-служба полиции не дает подробности инцидента. // 112.ua

 

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