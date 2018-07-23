Задержан подозреваемый в нападениях на женщин под Киевом

В Коцюбинском полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на местных женщин.

Напомним, в поселке под Киевом началась паника: местные жители говорят о десяти нападениях на женщин, которых мужчина пытался изнасиловать, даже днем нападая на одиноких прохожих дам.

В полиции Киевской области подтвердили, что подозрительный мужчина задержан.

"Задержанный мужчина подозревается в нападении на женщин, он задержан. В данный момент проводятся следственные действия, возможно будет проводиться опознание. По предварительной информации, подозреваемый – один из заключенных, которые отбывают условное наказание в поселении для заключенных в Коцюбинском. Мы тоже получали заявления от местных и отрабатывали территорию, так мужчина и был задержан", – сообщили в полиции Киевской области.

Там пока не называют его возраст и не раскрывают обстоятельств задержания. К тому же в полицию не поступало заявлений об изнасиловании.

Напомним, ранее местные жители сообщали, что в городе орудует маньяк, охотящийся на дам.

"Это продолжается уже месяц. За это время были совершены нападения на 10 женщин разных возрастов. Одну жертву извращенец попытался изнасиловать в туалете на местном вокзале, но на крик девушки сбежались люди, и ее спасли. Другую затащил в кусты, но девушке также повезло — ее спас прохожий", — рассказала местная жительница по имени Галина.

Жертвы описывают маньяка, как высокого парня в возрасте до 30 лет. Нападает он на своих жертв среди белого дня. // Сегодня