В Одесской области семья отравилась грибами: беременная мать и 11-летний сын умерли

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась грибами.

К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребёнок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.

В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии. // УНИАН