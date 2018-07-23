В Одесской области семья отравилась грибами: беременная мать и 11-летний сын умерли

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Женщина ждала седьмого ребенка.
В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.
Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии. // УНИАН
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...