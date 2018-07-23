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У Києві оперативники затримали «ворожку» із чужим гаманцем

23.07.2018 17:03

Зловмисниця ошукала літню жінку під приводом зняття порчі. У ситуацію вчасно втрутилися поліцейські, які відразу затримали правопорушницю.

На вулиці Володимирській працівники карного розшуку помітили трьох жінок, які обступили пенсіонерку та щось їй галасливо розповідали.

Фото Поліція Києва.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у м. Києві Віталій Отрудько розповів:

«Головну роль виконувала 62-річна жителька Житомирщини, яка «пророчила» потерпілій різні хвороби, негаразди та пропонувала вирішити ці проблеми. У результаті киянка дістала гаманця, який зловмисниця вихопила з рук. Вчасно наші оперативники побачили це та на місці затримали аферистку».

Слідчо-оперативна група встановила особу «ворожки» та її супутниць. Це жінки 1956, 1986 та 1981 років народження: всі вони проживають у Житомирській області.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває збір доказової бази та готуються матеріали щодо оголошення зловмисниці підозри.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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