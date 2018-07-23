У Маріуполі заарештовано покидька, який розбещував малолітніх дівчат

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Апеляційний суд Донецької області задовольнив апеляційну скаргу прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №1 та призначив чоловікові, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Установлено, що 47-річний чоловік впродовж 6 місяців неодноразово здійснював розпусні дії стосовно двох малолітніх дівчат. Про факти розбещення правоохоронцям стало відомо від вчителів школи, в якій навчаються потерпілі. Судом першої інстанції щодо підозрюваного у розбещенні чоловіка застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Однак прокуратура із таким рішенням категорично не погодилася та подала апеляційну скаргу.
Досудове розслідування триває. За скоєння вказаного злочину заарештованому загрожує до 8 років за ґратами.
Прес-служба прокуратури Донецької області
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