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У Маріуполі заарештовано покидька, який розбещував малолітніх дівчат

23.07.2018 17:16

Апеляційний суд Донецької області задовольнив апеляційну скаргу прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №1 та призначив чоловікові, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Установлено, що 47-річний чоловік впродовж 6 місяців неодноразово здійснював розпусні дії стосовно двох малолітніх дівчат. Про факти розбещення правоохоронцям стало відомо від вчителів школи, в якій навчаються потерпілі. Судом першої інстанції щодо підозрюваного у розбещенні чоловіка застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Однак прокуратура із таким рішенням категорично не погодилася та подала апеляційну скаргу.

Досудове розслідування триває. За скоєння вказаного злочину заарештованому загрожує до 8 років за ґратами.

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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