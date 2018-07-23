В России кастрюля с кипящими макаронами убила годовалого ребенка

В так называемой Новой Москве в российской столице годовалая девочка умерла в больнице от полученных ожогов.

Об этом со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщает издание "Москва", передает УНН.

По словам источника, 21 июля в столичную детскую больницу доставили годовалую девочку в состоянии клинической смерти, у которой выявили ожоги 30% поверхности тела.

"Мать ребенка сообщила, что находилась с дочерью в квартире ЖК "Дубровка" в дер. Сосенки и готовила еду. Малышка случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипящими макаронами и получила указанные травмы", - уточнил собеседник.

Спустя несколько часов после госпитализации девочка умерла. Мать покойной находится в шоковом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.