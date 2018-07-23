В отеле в Белой Церкви избили и изнасиловали 18-летнюю девушку

Посреди ночи наряд реагирования Управления полиции охраны в Киевской области получил сигнал "Тревога" с охраняемого отеля в городе Белая Церковь. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"За считанные минуты полицейские прибыли на место вызова, где к ним обратилась перепуганная администратор заведения и сообщила, что с одной из комнат доносится женский крик. Двигаясь к указанной администратором комнаты, полицейские увидели обнаженную девушку с заметными телесными повреждениями лица, которая утверждала, что ее изнасиловали", - говорится в сообщении

Для 18-летней потерпевшей было немедленно вызвана скорая медицинская помощь.

Подозреваемый в избиении и изнасиловании потерпевшей был задержан и доставлен в Белоцерковский отделения полиции. // Багнет