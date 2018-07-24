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Сборная Украины (U-19) вышла в полуфинал Евро и обеспечила себе путевку на ЧМ

24.07.2018 00:05

Наша команда обыграла в последнем матче группового этапа команду Турции со счетом 1:0.

В Финляндии прошли матчи заключительного 3-го тура группового этапа ЧЕ по футболу среди юниорских команд, в котором сборная Украины обыграла команду Турции, заняла 1-е место в итоговой турнирной таблице Группы В, вышла в полуфинал и обеспечила себе путевку на ЧМ-2019 (U-20).

Сборная Украины обыграла команду Турции в последнем матче группового этапа Евро / uefa.com

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в самом начале. Украинцы мощно стартовали, провели ряд опасных атак, а на 8-й минуте Сергей Булеца забил гол, который, в итоге, и стал победным. В параллельно проходившем матче сборная Франции разгромила команду Англии со счетом 5:0.

Таким образом, сборная Украины набрала 7 очков и с 1-го места в группе вышла в полуфинал, где ее соперником будет сборная Португалии. Во втором полуфинале сыграют команды Италии и Франции.

Также на Евро состоится матч зам 5-е место - Англия против Норвегии.

Согласно регламенту чемпионата мира по футболу (U-20) пять лучших команд Евро выходят в финальную часть ЧМ-2019 для 20летних футболистов, который состоится летом следующего года в Польше. // УНИАН

 

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