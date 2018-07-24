Сестра Сенцова спростувала інформацію про «передсмертний стан» політв’язня

Британське видання Independent з посиланням на сестру Олега Сенцова Наталію Каплан повідомило, що політв'язень перебуває на межі життя і смерті. Сама Каплан цю інформацію спростувала.

"Не говорила я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для красноного слівця зафігачили. Панікери, спіть вже, похорону не буде, не дочекаєтеся", - написала вона у Facebook.