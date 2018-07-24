На Львівщині викрито осіб, які завдали підприємству збитків більш ніж на 3,8 млн. грн.

На підставі матеріалів контролюючих та правоохоронних органів 20 липня 2018 року прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службової недбалості службових осіб одного із підприємств лісового господарства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Встановлено, що правопорушники упродовж 2017 року видали лісорубні квитки на проведення рубки лісу категорії «Розчистка лісової дороги» на площі приблизно 4,9 га, об’ємом ліквідної деревини 545 куб м.

Водночас, за результатами проведення позапланової перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища з’ясувалось, що рубка «Розчистка лісової дороги» проводиться на існуючій квартальній просіці, ширина якої становить 2 м.

Лісова дорога в місці проведення рубки в матеріалах лісовпорядкування не значиться, лісогосподарський захід «розчистка лісової дороги» не запроектований, а отже вид рубки – «Розчистка лісової дороги» призначена вздовж неіснуючої дороги та ведеться фактично в лісовому масиві.

Внаслідок проведення вищевказаної рубки покрита лісом площа безпідставно зменшилась на 4,9 га, чим було спричинило тяжкі наслідки та завдано збитків підприємству на суму 3,8 млн грн.

На даний час у зареєстрованому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим Нацполіції Львівщини.

Згідно чинного законодавства, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури Львівської області