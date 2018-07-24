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Заведующий кафедрой Черновицкого нацуниверситета попался на взятке

24.07.2018 02:04

Мужчина за деньги согласился помочь абитуриенту с поступлением в один из колледжей

 

В Черновцах сегодня, 23 июля, поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.

Во время задержания. Фото: Нацполиция

"Полученную неправомерную выгоду злоумышленник планировал разделить с коллегами из Черновицкого политехнического колледжа и, таким образом, "решить вопрос" о зачислении абитуриента", – сообщают в полиции.

Сейчас проводятся следственные действия. По факту получения взятки открыто уголовное производство. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 

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