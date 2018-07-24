Заведующий кафедрой Черновицкого нацуниверситета попался на взятке

Мужчина за деньги согласился помочь абитуриенту с поступлением в один из колледжей

В Черновцах сегодня, 23 июля, поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета.

"Полученную неправомерную выгоду злоумышленник планировал разделить с коллегами из Черновицкого политехнического колледжа и, таким образом, "решить вопрос" о зачислении абитуриента", – сообщают в полиции.

Сейчас проводятся следственные действия. По факту получения взятки открыто уголовное производство. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.