За одержання 160 тис. грн. хабара відповідатиме колишній головний державний аудитор

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Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно колишнього головного державного аудитора одного з відділів Південного офісу Держаудитслужби, підозрюваного у хабарництві.
Обвинувачення у Приморському районному суді м. Одеси підтримуватимуть співробітники прокуратури Одеської області.
Нагадаємо, у лютому 2018 року правоохоронці викрили вказаного аудитора під час одержання неправомірної вигоди.
Посадовець вимагав та одержав від директора комунального підприємства 160 тис грн хабара за не відображення в акті перевірки виявлених порушень у діяльності селищної ради.
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...