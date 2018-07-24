За одержання 160 тис. грн. хабара відповідатиме колишній головний державний аудитор

Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно колишнього головного державного аудитора одного з відділів Південного офісу Держаудитслужби, підозрюваного у хабарництві.

Обвинувачення у Приморському районному суді м. Одеси підтримуватимуть співробітники прокуратури Одеської області.

Нагадаємо, у лютому 2018 року правоохоронці викрили вказаного аудитора під час одержання неправомірної вигоди.

Посадовець вимагав та одержав від директора комунального підприємства 160 тис грн хабара за не відображення в акті перевірки виявлених порушень у діяльності селищної ради.

Прес-служба прокуратури Одеської області