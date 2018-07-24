На Запоріжжі заступника мера затримали на хабарі у 2 тисячі доларів

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Кошти посадовець вимагав від підприємця за укладання договорів оренди земельних ділянок під розміщення комерційних об’єктів.
У межах кримінального провадження оперативники Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області задокументували «схему» одержання неправомірної вигоди заступником міського голови одного з міст області.
Правоохоронці встановили, що за погодження паспорту прив’язки стаціонарних тимчасових споруд та укладання договору оренди на земельну ділянку для здійснення підприємницької діяльності на території міста, посадовець вимагає 2 тисячі доларів США.
Затримали фігуранта у власному автомобілі під час одержання обумовленої суми хабара.
Слідчим управлінням поліції в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Заступника мера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 281 тисяч 900 гривень.
Департамент захисту економіки
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