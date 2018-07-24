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Покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко

24.07.2018 09:00

Оксана оставила записку, в которой написала "вы все фейк"

Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns. 

Основательница Femen покончила с собой Фото из открытых источников

"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", - говорится в сообщении.

Основательница Femen покончила с собой Paris Burns
 
Напомним, Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. Она была одной из основательниц Femen в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.  // 112.ua

 

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