Покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко
24.07.2018 09:00
Оксана оставила записку, в которой написала "вы все фейк"
Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns.
"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", - говорится в сообщении.
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