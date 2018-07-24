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На Київщині вилучено алкогольний фальсифікат на суму понад 10 млн. грн.

24.07.2018 09:25

 У рамках проведення спецоперації «Акциз – 2018» та досудового розслідування кримінального провадження, працівники оперативного та слідчого управління ГУ ДФС у Київській області спільно із співробітниками управління захисту економіки в Київської області департаменту захисту економіки Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, у липні 2018 року провели слідчі дії на території Сквирського району Київської області. 

За результатами вжитих заходів виявлено та вилучено підакцизні товари (спиртовмісну продукцію) у кількості 41 тонни орієнтованою вартістю понад 10 млн. гривень, а також обладнання і знаряддя для масового фасування фальсифікованої спиртовмісної продукції (конвеєри, блоки управління зерноочисних машин, автонавантажувач, компресор, машина для пакування, ваги та інше).

ДФС

Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 13 млн. гривень та передано на відповідальне зберігання.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Головне управління ДФС у Київській області

 

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