На Харьковщине 17-летний парень вонзил себе нож в грудь

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Сейчас состояние здоровья парня медики оценивают как тяжелое.
В Харьковской области 17-летний парень ударил себя ножом в грудь в присутствии матери.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины. Отмечается, что его доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.
Как выяснили сотрудники полиции, парень во время приступа агрессии в присутствии матери пытался покончить жизнь самоубийством. Он схватил кухонный нож и нанес себе телесные повреждения.
Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются. // УНИАН
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