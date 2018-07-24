Тело пропавшей в Подмосковье 5-летней девочки нашли в сумке, в убийстве подозревают соседа

Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Девочка пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове. Волонтеры сразу приступили к поискам, но найти ребенка живым не удалось. "Буквально за несколько часов поисков добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшего ребенка", - сообщили в пресс-службе ведомства. Девочка пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове. Волонтеры сразу приступили к поискам, но найти ребенка живым не удалось. "Буквально за несколько часов поисков добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшего ребенка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По подозрению в убийстве девочки и "преступлениях против ее половой неприкосновенности" задержан местный житель 1990 года рождения. В его квартире прошел обыск. Следователи также проверят информацию в СМИ о том, что мужчина и ранее пытался посягать на детей, а "сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей". В случае подтверждения этой информации должностные лица понесут наказание.

СК просит сообщать всю информацию, которая может быть полезна следствию, по телефонам: (499) 184-00-65, (499) 184-04-96. "Возможно, поступившие сведения помогут установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.

На месте обнаружения тела ребенка продолжают работать следователи и криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Погибшая росла в многодетной семье выходцев из Таджикистана. По предварительным данным, предполагаемый убийца воспользовался тем, что девочка отлучилась от детской площадки, и приманил ее игрушкой. Как пишет "Московский комсомолец" , в квартире подозреваемого - соседа с первого этажа того же дома, где живет семья убитого ребенка - обнаружили следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. Подтверждения этой информации нет.

Telegram-канал Mash сообщает, что у подозреваемого были повреждения на локтях и коленях; одежда, в которой он был в день пропажи и предполагаемого убийства девочки, была постирана, а диван почищен. Сам мужчина объяснил, что собирал клубнику.

Паблик также опубликовал видео с камер наблюдения, на котором человек с большой сумкой на плече идет к месту, где впоследствии обнаружили тело ребенка.

По данным канала, родители давно жаловались на мужчину: он подолгу наблюдал за играющими детьми, с некоторыми пытался заговорить, а перед одной из девочек разделся, впоследствии объяснив это тем, что "ходил справить нужду в кусты".

Одна из местных жительниц рассказала порталу Lifе , что после того инцидента соседи вызвали полицию и прямо указали на подозреваемого, но стражи порядка "даже не позвонили в дверь", а затем заявили, что оснований для проверки не было.