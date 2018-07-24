Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Вишневом маршрутчики избили полицейского, сделавшего замечание о нарушении ПДД (видео)

24.07.2018 10:15

Водители также угрожали полицейскому "решалами", которые якобы могли бы лишить его работы.

В маршрутке на Вишневое полицейский, который после службы ехал домой, сделал замечание водителю, который на протяжении маршрута несколько раз нарушил правила дорожного движения.

В Вишневом водители маршруток избили полицейского за замечание / фото УНИАН

Как сообщает "Киев оперативный, сначала полицейский сделал замечание и спросил государственный номерной знак как пассажир, не озвучивая свою профессию, однако водитель никак не реагировал. Тогда мужчина показал удостоверение полицейского и попросил еще раз назвать номерные знаки автобуса.

После этого водитель маршрутки начал нецензурно выражаться в сторону полицейского и заявлять, что он никто. Маршрутчик даже отказался останавливаться там, где было нужно полицейскому. Вместо этого он увез его на конечную, где вместе с другими водителем маршрутки избил правоохранителя.

"Сразу прибежал дружаня и уже вдвоем они начали бить Игоря. Через несколько секунд "помощник" начал задувать копа слезоточивым газом. Когда они остановились дубасить, сразу начали звонить "решалам", при этом поговаривая "ты уже не работаешь", "ты знаешь чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, что тебе и не снилось" и т.д", - говорится в сообщении. 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...