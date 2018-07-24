Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 23 липня 2018 року

Працівники Білгород-Дністровського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у 47-річного місцевого жителя близько 200 грамів речовини рослинного походження, зовні схожу на марихуану. Вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на експертизу.

До Ізмаїльського відділу поліції звернувся 50-річний чоловік, який повідомив, що на одній із вулиць міста невідома особа незаконно заволоділа його жовтим мопедом «Suzuki». Вжитими заходами правоохоронці викрили двох місцевих жителів віком 17 та 20 років, від яких отримано правдиві свідчення.

Працівниками Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського ВП у викраденні мопеду з території домоволодіння свого односельчанина викрито 42-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області