Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 23 липня 2018 року

24.07.2018 10:28

 Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 23 липня 2018 року

Працівники Білгород-Дністровського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили у 47-річного місцевого жителя близько 200 грамів речовини рослинного походження, зовні схожу на марихуану. Вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на експертизу.

До Ізмаїльського відділу поліції звернувся 50-річний чоловік, який повідомив, що на одній із вулиць міста невідома особа незаконно заволоділа його жовтим мопедом «Suzuki». Вжитими заходами правоохоронці викрили двох місцевих жителів віком 17 та 20 років, від яких отримано правдиві свідчення.

Працівниками Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського ВП у викраденні мопеду з території домоволодіння свого односельчанина викрито 42-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...