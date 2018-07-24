Дочь российского чиновника, смеясь на камеру, изрубила котенка

После того, как видео попало в Сеть, на сайте Change.org начался сбор подписей возмущенных граждан с требованием наказать убийцу животного. Расследованием вопиющего случая уже занялась полиция.

Ролик с убийством котенка был опубликован в понедельник, 23 июля, в Telegram-канале Ролик с убийством котенка был опубликован в понедельник, 23 июля, в Telegram-канале Life Shot . На нем девушка держит в одной руке котенка, а в другой топор. С улыбкой на лице она рассказывает, что собирается зарубить животное. Далее она несколько раз ударяет топором по котенку и отрезает ему голову ножом, рассказывает Sib.fm

По данным портала, "героине" ролика 16 лет, видео снимала ее младшая сестра. Правда, другие СМИ утверждают, что вторая девочка - подруга убийцы.

После того, как видео оказалось в Сети, пользователи быстро установили личности живодерки. Оказалось, что это дочь местного чиновника - главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, пишет "Московский комсомолец"

Отец и мать девушки уже извинились за поведение своего чада. "Котенок был больной, а она хотела поступить на ветеринара... Конечно, это не оправдание... Чтобы котенок не мучился", - передает слова матери Life Shot

Также женщина пожаловалась, что им самим теперь угрожают самосудом. Родители девочек, как и они сами, уже удалили свои аккаунты в соцсетях.

Одновременно на девочек были написаны заявления в МВД и Следственный комитет. "Материал зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе география событий, а также личности несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. По его словам, в результате проверки примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Также прокуратура Алтайского края намерена оценить работу органов профилактики и школы, в которой учится "героиня" шокирующего видео. "Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Между тем жители Алтайского края начали сбор подписей за наказание девушки, соответствующая петиция размещена на портале Сhange.org. Ее авторы отмечают, что "в последнее время таких случаев становится все больше". На утро вторника, 24 июля, петицию подписали около десяти тысяч человек.