На Одещині затримали молодика, який завдав ножових поранень односельцю

Через старі образи підозрюваний напав на знайомого з ножем та наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До Усатівського відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що до медичного закладу доставлено 25-річного чоловіка з колотою раною черевної порожнини, забоєм ребер та закритою черепно-мозковою травмою.

За викликом оперативно виїхали поліцейські, які з’ясували, що потерпілий постраждав від рук 22-річного усатівця. Відпочиваючи у місцевому розважальному закладі, зловмисник, будучи напідпитку, помітив знайомого, з яким у нього напередодні відбувся конфлікт із побутових причин. Скориставшись тим, що хлопець спав, сидячи за столом, підозрюваний підбіг до нього та почав бити, а потім схопив ніж і вдарив ним у живіт. Після цього молодик заспокоївся і пішов додому, де і був затриманий поліцією.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Усатівське відділення поліції в Одеській області