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В Киеве задержали разбойника, ранившего ножом женщину

24.07.2018 10:56

Столичные правоохранители в течение часа задержали мужчину за разбойное нападение. 

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

В Киеве разбойник с ножом напал на женщину

“Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Василия Верховинца на прохожую напал неизвестный с ножом. На вызов выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.

Работники полиции выяснили, что женщина возвращалась домой и не заметила мужчину, который подошел со спины. Злоумышленник схватил ее и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Когда киевлянка пыталась вырваться, нападающий несколько раз ударил ее ножом, а потом забрал сумку и скрылся.

Пострадавшую с резаными ранами тела и рук доставили в больничное учреждение. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе отработки территории правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

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