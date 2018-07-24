На трассе Одесса–Киев в столкновении «КамАЗа» и легковушки погибли отец и сын

Один пострадавший погиб на месте, еще один - в больнице

На трассе "Одесса-Киев" у поворота на поселок Ивановка столкнулись "КамАз" и легковушка. В результате столкновения погибли два человека, передает пресс-служба полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что "Фольксваген" двигаясь в сторону Киева, столкнулся с "КамАзом", который ехал из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель "Фольксвагена" погиб сразу, его 25-летний сын - в больнице", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. // 112.ua