В съемной столичной квартире правоохранители обнаружили гранаты и патроны

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Вячеслав Аброськин обнародовал фото с изъятыми патронами, гранатами и запалами
Полиция 23 июля изъяла арсенал боеприпасов и оружия в одной из квартир Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Он обнародовал фото с изъятыми патронами, гранатами и запалами.
"Сегодня весь этот арсенал был изъят сотрудниками полиции в обычной квартире одной из многоэтажек Киева. Кстати, весь этот "клад" хранили не сами владельцы квартиры, а арендаторы, которые сняли жилье на короткий период", - написал он.
Аброськин обратился к гражданам с просьбой сообщать в полицию о подозрениях, что соседи могут быть причастны к незаконному обороту оружия и взрывчатки. // 112.ua
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