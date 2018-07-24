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В съемной столичной квартире правоохранители обнаружили гранаты и патроны

24.07.2018 11:15

Вячеслав Аброськин обнародовал фото с изъятыми патронами, гранатами и запалами

Полиция 23 июля изъяла арсенал боеприпасов и оружия в одной из квартир Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Facebook/Вячеслав Аброськин

Он обнародовал фото с изъятыми патронами, гранатами и запалами.

"Сегодня весь этот арсенал был изъят сотрудниками полиции в обычной квартире одной из многоэтажек Киева. Кстати, весь этот "клад" хранили не сами владельцы квартиры, а арендаторы, которые сняли жилье на короткий период", - написал он.

Аброськин обратился к гражданам с просьбой сообщать в полицию о подозрениях, что соседи могут быть причастны к незаконному обороту оружия и взрывчатки. // 112.ua

 

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