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В Шостке пьяный уголовник убил свою знакомую

24.07.2018 11:25

Бездыханное тело 50-летней женщины вблизи одной из многоэтажек нашли случайные прохожие. Впоследствии специалисты-эксперты установили, что она умерла от черепно-мозговой травмы. По подозрению в убийстве полиция задержала знакомого умершей.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что женщина накануне находилась в гостях у своего приятеля, который живет по этому адресу. «Мужчине 43 года, имеет судимость, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог объяснить обстоятельства гибели женщины. Однако в квартире сотрудники полиции нашли многочисленные следы крови, которые свидетельствуют о получении телесных повреждений погибшей именно в этом помещении».

Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении него полицейские открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (убийство) и объявили подозрение. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. // Ваш шанс

 

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