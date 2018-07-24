В Новой Каховке в мусорнике автовокзала нашли самодельное взрывное устройство

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На месте происшествия работают правоохранители.
В городе Новая Каховка Херсонской области на автовокзале обнаружили взрывчатку.
Об этом ТСН.ua сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
"24 июля, в 08.20, в городе Новая Каховка на территории автовокзала в мусорной урне обнаружено самодельное взрывное устройство", - рассказали правоохранители.
По данным источников, взрывчатка состояла из запала к ручной осколочной гранате и пластиковой бутылки с взрывчатым веществом - около 100 г пластида.
В настоящее время проводится изъятие устройства.
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