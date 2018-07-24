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В Новой Каховке в мусорнике автовокзала нашли самодельное взрывное устройство

24.07.2018 11:35

На месте происшествия работают правоохранители.

В городе Новая Каховка Херсонской области на автовокзале обнаружили взрывчатку.

Об этом ТСН.ua сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

"24 июля, в 08.20, в городе Новая Каховка на территории автовокзала в мусорной урне обнаружено самодельное взрывное устройство", - рассказали правоохранители.

По данным источников, взрывчатка состояла из запала к ручной осколочной гранате и пластиковой бутылки с взрывчатым веществом - около 100 г пластида.

В настоящее время проводится изъятие устройства. 

 

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