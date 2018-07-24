В РФ обвинили в экстремизме женщину, посмевшую написать о притеснении коренных жителей Хакасии

Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на копию постановления о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, хакасское управление ФСБ предъявило Баиновой обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК).

«Баинова <…>, реализуя свой преступный умысел, используя ноутбук марки Asus, имеющий возможность выхода в интернет <…> с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории РФ, <…> разместила публичное обращение, довольно объемный пост к неопределенному кругу лиц, являющихся пользователями "ВКонтакте"», — цитирует издание постановление.

По данным «Тайги.инфо», в посте женщина рассказывала, например, о случае, когда в игровой комнате одного из заведений Абакана дети сказали, что «вход туда только русским». Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин сказал изданию, что следствие провело психоло-лингвистическую экспертизу поста.

«Баинова считает, что на сегодняшний день возникла необходимость в применении кардинальных мер возрождения хакасского языка посредством различных методов, в том числе, включающих угрозу применения насилия, как в отношении хакасского населения. Так и в отношения Правительства республики», — написала в заключении кандидат психологических наук Ольга Якоцуц (орфография и пунктуация сохранены). «Патриоты России» называли Якоцуц региональным представителем «Общероссийского народного фронта».

Сама Баинова вину не признает и считает, что уголовное дело связано с ее общественной деятельностью — она занимается популяризацией хакасской культуры. // Медуза