На столичной Чоколовке пьяный экипаж Opel устроил драку с полицией (видео)

В ночь 24 июля в Киеве на Воздухофлотском проспекте было неспокойно. Патрульные задержали трех буйных мужчин.

Инцидент случился около 23:45. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Во время патрулирования города сотрудники полиции заметили автомобиль Opel Vectra, у которого было разбито лобовое стекло. В машине находились четверо мужчин, все они, включая водителя, были пьяны. При проверке документов пассажиры вели себя агрессивно и мешали сотрудникам полиции.

В результате были задержаны двое пассажиров, они пытались драться с правоохранителями. Также на водителя автомобиля был составлен протокол за езду в нетрезвом состоянии. Проходить тест на драгер мужчина отказался. Самых активных доставили в районное управление полиции, а Opel эвакуировали на штрафплощадку. По какой причине водитель выехал на таком автомобиле и что с ним произошло — неизвестно.