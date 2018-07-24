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Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

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На столичной Чоколовке пьяный экипаж Opel устроил драку с полицией (видео)

24.07.2018 11:56

 В ночь 24 июля в Киеве на Воздухофлотском проспекте было неспокойно. Патрульные задержали трех буйных мужчин.

Инцидент случился около 23:45. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Opel ехал по Воздухофлотскому мосту с разбитым лобовым стеклом

Во время патрулирования города сотрудники полиции заметили автомобиль Opel Vectra, у которого было разбито лобовое стекло. В машине находились четверо мужчин, все они, включая водителя, были пьяны. При проверке документов пассажиры вели себя агрессивно и мешали сотрудникам полиции.

В результате были задержаны двое пассажиров, они пытались драться с правоохранителями. Также на водителя автомобиля был составлен протокол за езду в нетрезвом состоянии. Проходить тест на драгер мужчина отказался. Самых активных доставили в районное управление полиции, а Opel эвакуировали на штрафплощадку. По какой причине водитель выехал на таком автомобиле и что с ним произошло — неизвестно. 

 

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