Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве будут судить нотариуса – сообщника рейдеров

24.07.2018 12:07

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра стоимостью почти 135 млн грн. 

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

В Киеве будут судить нотариуса-рейдера

“Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра стоимостью почти 135 млн грн, расположенного в Дарницком районе столицы”, — говорится в сообщении.

Установлено, что нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере 18 тыс. долларов США, незаконно осуществил государственную регистрацию прав на указанный объект недвижимости на посторонних лиц.

По результатам расследования нотариусу было объявлено подозрение по ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг и пособничество в противоправном завладении имуществом предприятия путем заключения сделок с использованием поддельных документов предприятия, причинившие крупный ущерб).

Обвинительный акт пока направлен в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения по существу. За совершенное подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Объект недвижимости возвращен законным владельцам.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...