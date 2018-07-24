Из колонии в Бердичеве сбежали двое преступников (фото)

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Речь идет о двух опасных преступниках: первый осужден за разбой, второй - за нанесение умышленных телесных повреждений.
В Житомирской области из Бердичевского исправительного центра сбежали двое осужденных.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, один осужденный сбежал 23 июля, а второй - сегодня ночью.
Речь идет о двух опасных преступниках: первый беглец осужден за разбой, а второй - за нанесение умышленных телесных повреждений.
В полиции отметили, что сбежали осужденные из разных мест, поскольку на момент побега ранее неоднократно судимый Карпец находился в Романовском районе и выполнял общественные работы. Однако оба осужденных отбывают наказание в Бердичевском исправительном центре (№108).
На сегодняшний день в регионе проводятся соответствующие оперативные мероприятия.
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