Из колонии в Бердичеве сбежали двое преступников (фото)

Речь идет о двух опасных преступниках: первый осужден за разбой, второй - за нанесение умышленных телесных повреждений.

В Житомирской области из Бердичевского исправительного центра сбежали двое осужденных.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, один осужденный сбежал 23 июля, а второй - сегодня ночью.

Речь идет о двух опасных преступниках: первый беглец осужден за разбой, а второй - за нанесение умышленных телесных повреждений.

В полиции отметили, что сбежали осужденные из разных мест, поскольку на момент побега ранее неоднократно судимый Карпец находился в Романовском районе и выполнял общественные работы. Однако оба осужденных отбывают наказание в Бердичевском исправительном центре (№108).

На сегодняшний день в регионе проводятся соответствующие оперативные мероприятия.