Несовершеннолетнего насильника и убийцу 20-летней девушки посадили на 14 лет

Генеральная прокуратура Украины в Верховном Суде отстояла законность приговора в отношении несовершеннолетнего, который в феврале 2015 годв в Чутовском районе Полтавской области изнасиловал и убил 20-летнюю девушку.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“При условии принципиальной позиции представителя Генеральной прокуратуры Украины Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда было отказано в удовлетворении безосновательной и необоснованной жалобы защитника на приговор Полтавского районного суда Полтавской области и постановление апелляционного суда Полтавской области, которыми несовершеннолетний признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст . 152 и п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября 2016 мужчину приговорили за изнасилование и убийство 20-летней девушки к 14 годам заключения.

В феврале 2015 года после отдыха в кафе в то время несовершеннолетний житель Чутовского района изнасиловал, а потом убил 20-летнюю девушку.

Более года он скрывался от органов следствия в Российской Федерации. В феврале 2016 года Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины о выдаче (экстрадиции) вышеупомянутого лица для привлечения его к уголовной ответственности. Прокуратуре Полтавской области было поручено организовать этапирование парня из Рязанской области.

Приговором суда житель Чутовского района был осужден за п.10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием) и ч.4 ст.152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) УК Украины к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.