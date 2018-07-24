Ночью напали на директора департамента НКРЭКУ, которая проверяет «Укртрансгаз» и «Нафтогаз»

Сегодня ночью неизвестные напали на директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Татьяну Рябуху.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня ночью под подъездом на меня напали нелюди с криком не трогай НАК (НАК "Нафтогаз Украины" - ред.)..." - отметила она.

Рябуха сообщила, что написала заявление в полицию.

Также известно, что Рябуха занимается проверкой "Укртрансгаза" и "Нафтогаза".