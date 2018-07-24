Ночью напали на директора департамента НКРЭКУ, которая проверяет «Укртрансгаз» и «Нафтогаз»

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Сегодня ночью неизвестные напали на директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Татьяну Рябуху.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня ночью под подъездом на меня напали нелюди с криком не трогай НАК (НАК "Нафтогаз Украины" - ред.)..." - отметила она.
Рябуха сообщила, что написала заявление в полицию.
Также известно, что Рябуха занимается проверкой "Укртрансгаза" и "Нафтогаза".
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...