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Ночью напали на директора департамента НКРЭКУ, которая проверяет «Укртрансгаз» и «Нафтогаз»

24.07.2018 12:40

Сегодня ночью неизвестные напали на директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Татьяну Рябуху. 

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Неизвестные ночью напали на директора департамента НКРЭКУ

"Сегодня ночью под подъездом на меня напали нелюди с криком не трогай НАК (НАК "Нафтогаз Украины" - ред.)..." - отметила она.

Рябуха сообщила, что написала заявление в полицию.

Также известно, что Рябуха занимается проверкой "Укртрансгаза" и "Нафтогаза".

 

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