Пропавшего без вести херсонского судью нашли убитым

Как сообщает издание «Херсонщина за день», источники в правоохранительных органах утверждают, что задержан один из подозреваемых в убийстве служителя Фемиды, который и показал место захоронения судьи.

Сообщается, что о пропаже судьи заявил его бывший коллега, который длительное время не мог связаться с Анатолием Гордымовым — его телефон не отвечал. Поскольку родственников у пропавшего не было, знакомый обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что к убийству судьи причастны его знакомые. Один из них показал, где закопали Гордымова, а второму удалось скрыться — сейчас он находится в Крыму.

Сообщается, что Анатолий Гордымов долгое время работал судьей в Днепровском районном суде. В 2016 году, как и многие судьи, он уволился, а в 2017 году баллотировался в Высшую Раду правосудия. // «ФАКТЫ»