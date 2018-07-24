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В Киеве авто убило пешехода, вылетев на тротуар после ДТП (фото)

24.07.2018 13:36

В Киеве, возле станции метро "Дорогожичи", произошло ДТП - две машины столкнулись и вылетели на тротуар. Один человек погиб. 

Об этом сообщает УНН.

ДТП

Так, автомобили Nissan и Renault столкнулись и вылетели на тротуар.

ДТП

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что кто-то из водителей проехал на красный сигнал светофора.

ДТП

Один человек погиб и трое пострадали - две женщины-пешеходы и водитель автомобиля Renault. По предварительной информации, женщины находятся я тяжелом состоянии.

Предварительные причины аварии пока не установлены, на месте работает следственно-оперативная группа.

 

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