В Киеве авто убило пешехода, вылетев на тротуар после ДТП (фото)

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В Киеве, возле станции метро "Дорогожичи", произошло ДТП - две машины столкнулись и вылетели на тротуар. Один человек погиб.
Об этом сообщает УНН.
Так, автомобили Nissan и Renault столкнулись и вылетели на тротуар.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что кто-то из водителей проехал на красный сигнал светофора.
Один человек погиб и трое пострадали - две женщины-пешеходы и водитель автомобиля Renault. По предварительной информации, женщины находятся я тяжелом состоянии.
Предварительные причины аварии пока не установлены, на месте работает следственно-оперативная группа.
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