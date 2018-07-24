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Полтавский судья, рассматривающий дело Кернеса, пожаловался на давление и угрозы родным

24.07.2018 13:47

Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, который рассматривает дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, заявил, что на него и его родных оказывается давление

Соответствующее сообщение о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия Антонов направил в Высший совет юстиции и Генпрокуратуру Украины, передает Depo.Харьков.

Полтавский судья Кернеса пожаловался Луценко на давление и угрозы

По его словам, адвокат и потерпевший оказывают на него давление с помощью СМИ, а общественные активисты грубо вмешиваются в судебную деятельность. "В этом можно убедиться из СМИ, где освещались случаи постороннего прямого и опосредованного влияния на работу судьи. Такое влияние проявляется в различных формах, а именно: организация кампаний в СМИ в отношении судьи лично и в отношении его близких родственников, пикетирование работы суда, публичного обсуждения судебных процессов и крики-угрозы судьи до вынесения им решения, вымогательство принять то или иное решение, угроз физического воздействия", - сказано в сообщении.

В качестве примера Антонов привел заявления адвоката и потерпевшего, которые те сделали после заседания 25 июня.

"После судебного заседания 25 июня адвокат и потерпевший сделали заявления в "Фейсбуке" и в интервью, что судья действует по указанию президента Украины и будущее решение уже предсказуемо не в пользу потерпевших, поскольку обвиняемый открыто поддержал кандидатуру Петра Порошенко на будущих выборах, а у судьи Антонова назначено квалификационное оценивание на 30 июля и именно прохождением или не прохождением переаттестации его шантажируют", - сказано в сообщении.

Антонов также добавил, что давление оказывается на его брата, который является действующим судьей, и на отца, который является судьей в отставке.

Также Антонов заявил, что на судебные заседания перестал являться адвокат. При этом даты заседаний согласовывались и с ней, и с другими участниками процесса. Адвокат направила письмом ходатайство об отводе судьи, которое оставили без удовлетворения.

В связи с вышеуказанным, судья Антонов просит ВРМ и ГПУ принять "меры реагирования".

Напомним, в марте 2014 года Генпрокуратура Украины, которую тогда возглавлял Олег Махницкий, возбудила в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого уголовное дело по трем статьям - незаконное лишение свободы или похищение, пытки и угроза убийством активистов харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина, что якобы произошло 25 января 2014 года, в разгар событий Евромайдана.

 

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