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Оголошено підозру шахраю, який підробив документи та продав квартиру киянки за 3 млн. 700 тис. грн.

24.07.2018 13:58

Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокурорами Київської місцевої прокуратури № 9 оголошено підозру зловмиснику, який на підставі підроблених документів незаконно продав квартиру у Києві.

До правоохоронних органів звернулася мешканка столиці, яка повідомила що невідома особа, використавши підроблену довіреність від її імені, незаконно відчужила належну їй квартиру по проспекту Лобановського у Києві та привласнила кошти з її продажу у розмірі 3 млн. 700 тис. гривень.

шахрайство

У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити особу шахрая. Ним виявився 29–річний мешканець Київської області.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1, 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на квартиру потерпілої накладено арешт. В межах досудового слідства також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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